Künftiger Kanzler Schallenberg in der Hofburg

Näheres will der Noch-Außenminister erst nach seiner Angelobung sagen, die vermutlich am Montag vonstatten geht. Vorab tat er kund, dass man ein unglaubliches Maß an Verantwortung zeige. Am Vormittag war Schallenberg zu einem Gespräch abseits der Medien mit Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) zusammengekommen. Dieser wird ebenfalls am Nachmittag in der Präsidentschaftskanzlei erwartet.