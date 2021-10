Weltmeister Fury wie im Rausch: „Ich bin der Beste der Welt“

Gleich mehrfach lagen sie in einem mitreißenden Gefecht am Boden - am Ende aber stand Tyson Fury aufrecht und ist damit das Maß aller Dinge im internationalen Schwergewichtsboxen. „Ich bin der Beste der Welt. Ich bin der größte Schwergewichtschampion meiner Ära - kein Zweifel!“, rief der 2,06-Meter-Riese in der Nacht zum Sonntag in Las Vegas, nachdem er den Amerikaner Deontay Wilder durch K.o. in der elften Runde eines bemerkenswerten Kampfes bezwungen hatte.