Walkner bei Rallye Marokko auf Platz vier zurückgefallen

Matthias Walkner hat am Montag die Gesamtführung bei der Marokko Rallye verloren. Der Salzburger KTM-Motorradpilot landete nach der 341 Kilometer langen Wertungsprüfung in der Tassilis-Region auch aufgrund eines Navigationsfehlers vor dem vorletzten Checkpoint nur an der 13. Stelle und ist damit Gesamtvierter. Auf den neuen US-amerikanischen Spitzenreiter Ricky Brabec (Honda) hat Walkner 13:09 Minuten Rückstand.