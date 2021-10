Michel und von der Leyen gratulieren neuem Kanzler

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und EU-Ratschef Charles Michel haben dem neuen Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) gratuliert. „Ich freue mich auf weitere erfolgreiche Zusammenarbeit für Österreich und der EU und wünsche eine glückliche Hand für die anstehenden Aufgaben“, teilte von der Leyen am Montag via Twitter mit. „Viel Erfolg“ twitterte Michel, auch er freut sich auf eine Zusammenarbeit mit Schallenberg.

Beim zurückgetretenen Kanzler, Sebastian Kurz (ÖVP), bedankte sich der EU-Gipfelpräsident für die Kooperation im Europäischen Rat. Die deutsche Christdemokratin von der Leyen nahm in ihrem Tweet keinen Bezug auf den über Korruptionsvorwürfe gestürzten Parteifreund. In die Liste der Gratulanten reihte sich am Abend auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell ein, der auch den neuen Außenminister Michael Linhart (ÖVP) willkommen hieß. Er freue sich auf die Zusammenarbeit, um die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik voranzubringen, schrieb Borrell.