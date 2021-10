Macron kündigt Investitionsplan von 30 Milliarden Euro an

Frankreich will in den nächsten fünf Jahren 30 Milliarden Euro in die Wirtschaft des Landes investieren. Nicht zuletzt die Corona-Pandemie habe gezeigt, wie wichtig Innovation und Industrieproduktion im Land seien, sagte Präsident Emmanuel Macron bei der Vorstellung des Plans „Frankreich 2030“ am Dienstag in Paris. Es sollten sowohl kleine Start-ups als auch große Industriekonzerne berücksichtigt werden.