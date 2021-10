Greenpeace mit EU-Beschwerde gegen Projekt am Neusiedler See

Greenpeace hat am Donnerstag bei der EU-Kommission eine Beschwerde gegen das Großprojekt am Neusiedler See im ungarischen Fertörakos eingebracht. Die Umweltschutzorganisation fordert gemeinsam mit der Umwelt-Allianz Ökobüro einen Baustopp. Das Tourismusprojekt verletze EU-Recht - nicht zuletzt weil Österreich aus dem Verfahren zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) ausgeschlossen worden sei, betonte Greenpeace in einer Aussendung.