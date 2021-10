Schmalz und Flor im Rennen um Österreichischen Buchpreis

Vier Autorinnen und ein Autor stehen auf der Shortlist für den mit 20.000 Euro dotierten Österreichischen Buchpreis 2021: Neben Ferdinand Schmalz‘ Debütroman „Mein Lieblingstier heißt Winter“ sind auch Anna Baar mit „Nil“, Daniela Chana mit „Neun seltsame Frauen“, Olga Flor mit „Morituri“ sowie Raphaela Edelbauer mit „DAVE“ nominiert. Die Preisverleihung findet am 8. November statt.

Baars „Nil“ lobt die Jury als „kleinen, verspielt hintersinnigen Roman über die Kraft wie die Untiefen guter Geschichten, mal traurig, mal fröhlich, nachdenklich oder sentimental, aber immer unvorhersehbar“. Chana stellt laut Begründung „seltsame Frauen und Fantasien, neun Musen-Assoziationen ins Zentrum ihrer weiblichen Erkundungsprosa und setzt dabei klug und literarisch gekonnt auf fantastische Begegnungen und überraschende Wendungen mitten in der modernen Realität“. Edelbauer erzählt laut Jury „elegant und pointiert, mit galligem Witz, Lust an der Anspielung und immer wieder verblüffenden Wendungen von der Ohnmacht des einzelnen in einer Diktatur der Weltverbesserer“.