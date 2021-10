Tour de France 2022 mit Pflastersteinen und steilen Bergen

Die am Donnerstag in Paris vorgestellte Tour de France 2022 führt vom 1. bis 24. Juli über 3.328 km von Kopenhagen nach Paris. Die 109. Auflage wartet mit einem windanfälligen Auftakt in Dänemark, Pflastersteinen in Nordfrankreich sowie teils sehr steilen Anstiegen in den Vogesen, Alpen und Pyrenäen auf. Der Start erfolgt wie schon länger bekannt in Kopenhagen, wo mit einem 13-km-Zeitfahren die erste von drei Etappen in Dänemark in Szene gehen wird.