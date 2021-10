Bisher mehr als 22.000 Covid-Impfauffrischungen in Wien

In Wien sind bisher 22.044 Auffrischungen der Covid-Schutzimpfungen durchgeführt worden. Begonnen wurde Anfang September in Alters- und Pflegeheimen und beim Spitalspersonal, berichteten Bürgermeister Michael Ludwig und Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (beide SPÖ) am Donnerstag bei einer Pressekonferenz. Die Stadt werde alle Haushalte über die Auffrischung und Impfmythen in einem Brief informieren, kündigte Hacker an. Die Anmeldung läuft nun online über mein.wien.gv.at.