Mindestens sechs Tote bei Protesten in Beirut

Bei einer Demonstration gegen den mit der Explosionskatastrophe von Beirut befassten Richter sind im Libanon mindestens sechs Menschen getötet worden. Innenminister Bassam Maulawi machte „Scharfschützen“ für die Gewalt in der Hauptstadt Beirut am Donnerstag verantwortlich und rief dazu auf, „den zivilen Frieden zu wahren“. 30 weitere Menschen wurden nach Angaben des libanesischen Roten Kreuzes verletzt.

Die Straßen Beiruts lagen nach den tödlichen Vorfällen verlassen da, die Menschen flüchteten sich in ihre Wohnungen. Bei den Bewohnern weckten die Szenen Erinnerungen an längst vergangen geglaubte Kriegserlebnisse. „Ich habe mich mit meinem Cousin und meiner Tante in einem zwei Quadratmeter großen Raum versteckt, weil wir Angst vor Querschlägern hatten“, sagte die Anwohnerin Bissan al-Fakih der Nachrichtenagentur AFP.