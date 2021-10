Neues Archiv und Online-Retrospektive für steirischen herbst

Der steirische herbst verfügt über ein umfangreiches Archiv, das im Keller des Palais Attems beinahe dem Verfall preisgegeben war. Mit einer Sonderzahlung von 120.000 Euro seitens des Lande kann das Material nun fachgerecht gereinigt und sicher aufbewahrt werden, hieß es bei einer Pressekonferenz am Freitag in Graz. Eine neue Retrospektive-Website ermöglicht Einblicke in vergangene Festivals und ein Programm für Studierende soll einen praktischen Zugang ermöglichen.