UNO fordert Handeln aller gegen Hunger und Klimawandel

Die Vereinten Nationen haben vor dem Welternährungstag am Samstag zu mehr Einsatz gegen Hunger und die Klimakrise aufgerufen. 811 Millionen Menschen seien weltweit im vergangenen Jahr von Hunger betroffen gewesen, obwohl die Welt genug Nahrung produziere, um alle zu ernähren, sagte der Generaldirektor der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO), Qu Dongyu, am Freitag bei der Eröffnungsfeier in Rom. „Das ist undenkbar und nicht hinnehmbar.“