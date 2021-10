Bestürzung in Großbritannien nach Tötung von Abgeordenetem

Ein Abgeordneter der konservativen Regierungspartei in Großbritannien ist nach einem Messerangriff am Freitag ums Leben gekommen. Der 69-jährige Politiker David Amess habe sich in einer Kirche in Leigh-on-Sea östlich von London mit Personen aus seinem Wahlkreis getroffen, als der Angreifer sich auf ihn stürzte und mehrmals auf ihn einstach, teilte die Polizei mit. Ein 25-jähriger Mann festgenommen und ein Messer sichergestellt worden. Man suche keine weiteren Verdächtigen.

Amess sei von Rettungskräften behandelt worden, aber noch am Tatort gestorben, hieß es weiter. Der Vorfall habe sich während einer Bürgersprechstunde in der Grafschaft Essex abgespielt. Über die möglichen Hintergründe der Tat gab es zunächst keine Informationen.

Der Fall erinnert an den Mord an der Labour-Abgeordneten Jo Cox 2016. Cox wurde ebenfalls bei einer Bürgersprechstunde in ihrem Wahlkreis von einem Rechtsextremisten mit einer Schusswaffe und einem Messer angegriffen. Sie starb kurz darauf an ihren Verletzungen. Der Mord an Cox ereignete sich nur wenige Wochen vor dem Brexit-Referendum.