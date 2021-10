Roswitha Stadlober wie erwartet zur ÖSV-Präsidentin gewählt

Roswitha Stadlober ist die neue Präsidentin des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Die 58-jährige Salzburgerin ist am Freitag bei der außerordentlichen Länderkonferenz in Anif einstimmig für die Funktionsperiode 2021 bis 2024 gewählt worden. Stadlober ist in der 116 jährigen Verbandsgeschichte die erste Frau an der Spitze, davor hatten 22 Männer den heimischen Skiverband geleitet.

Die Konferenz der Länderpräsidenten hatte sich nach dem überraschenden Rücktritt von Karl Schmidhofer bereits am Mittwoch auf Stadlober geeinigt, die seit 30. September das Amt interimistisch innehatte. Nun wurde das offiziell besiegelt. Wie vor zwei Tagen ebenfalls beschlossen, wurde Patrick Ortlieb zum Finanzreferenten gewählt, Christian Scherer ist Generalsekretär mit beratender Stimme.

„Ich freue mich sehr über die einstimmige Wahl zur Präsidentin und sehe dieses Amt als Chance, den Verband, der mir so am Herzen liegt, gemeinsam mit unserem Team in ein neues Zeitalter und in eine großartige Zukunft zu führen“, sagte Stadlober nach ihrer Wahl.

Die ehemalige Ski-Rennläuferin und Österreichs Sportlerin des Jahres 1986 hatte Schmidhofer als dienstältestes Präsidiumsmitglied ersetzt, nachdem dieser nur 100 Tage nach seiner Wahl am 30. September aus privaten Gründen zurückgetreten war. Schmidhofer hatte nach einer Schlammschlacht die Nachfolge von Langzeitpräsident Peter Schröcksnadel angetreten.

Stadlober will „Werte wie ein respektvolles Miteinander, nachhaltiges Handeln oder die Gleichstellung der Geschlechter innerhalb des Verbandes“ vorantreiben und „optimale Rahmenbedingungen schaffen, damit unsere Athletinnen und Athleten weiterhin erfolgreich ihren Sport ausüben können“, erklärte sie. Dass sie als erste Frau in dieser Position eine Vorbildfunktion ausübt, ist Stadlober natürlich bewusst, sie stellte das aber nicht in den Vordergrund. „Zunächst einmal sehe ich es, unabhängig ob Frau oder Mann, als Ehre, so eine Funktion ausüben zu dürfen“, sagte sie.