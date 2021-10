Wiener Grüne bekommen neue Führungsspitze

Aktuell ist Landesparteisekretär Peter Kristöfel interimistisch Parteichef. Die Voraussetzungen dafür, dass künftig ein aus zwei Personen bestehendes Team an der Spitze stehen darf, wurden vor wenigen Wochen mittels Statutenänderung geschaffen. Nicht ausgeschlossen ist, dass auch die bundespolitische Causa Prima - also die ÖVP-Ermittlungen und die Situation in der Koalition - bei dem Treffen zur Sprache kommt. Kritik an der Fortsetzung von Türkis-Grün hat es aber auch aus Wien nicht gegeben, eine kontroverse Debatte ist nicht zu erwarten.