Kogler-Rede bei Landesversammlung der Wiener Grünen

Bei der Landesversammlung der Wiener Grünen in der Messe Wien hat Bundessprecher und Vizekanzler Werner Kogler am Samstag über das bundespolitische Geschehen der vergangenen Tage berichtet. Dabei war er voll des Lobes für seine Partei. Die Grünen würden „staatspolitische Verantwortung“ wahrnehmen, beteuerte er.

Kogler zeigte sich in seiner Rede zunächst erfreut, dass die Landesversammlung wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird - nachdem zuletzt die Wiener Partei noch auf Online-Events gesetzt hatte. In den nächsten Monaten wolle sich die Bundespartei und die Regierungsmitglieder mit der Landespartei des öfteren informell treffen, kündigte er an.