Künftiges Spitzenduo der Wiener Grünen präsentierte sich

Bei der Landesversammlung der Wiener Grünen in der Messe Wien haben sich Judith Pühringer und Peter Kraus am Samstag gemeinsam präsentiert. Denn künftig werden sie als Duo die Geschicke der Landespartei leiten. Die nicht amtsführende Stadträtin und ihr Stadtrats-Kollege kandidieren als Team. Weitere Bewerbungen gab es nicht.

Das Motto laute, gemeinsam statt „einsame Wölfe und Heilsbringer“. Man wolle unterschiedliche Stimmen hören, als Gegenmodell zur „Message Control“. In der Politik gehe es darum, einen „wirklichen Unterschied“ für die Menschen zu machen.

Er verwies hier etwa auf Verkehrs- und Umweltvorhaben Paris oder Barcelona. In Wien werde hingen aus der Donaustadt nun die „Betonaustadt“, warnte er. Die SPÖ könne es nicht mehr erwarten, neue Autobahnen durch das Naturschutzgebiet oder durch die Stadt zu „fräsen“.

Pühringer bekrittelte auch den „Bruch des Bildungsversprechens“ durch die NEOS, die nun das entsprechende Ressort innehaben. Es gebe an zahlreichen Schulen weniger Lehrer und weniger Stunden. Verlierer, so befand die Kandidatin, dürfe es im Bildungsbereich aber nie geben. „Wir sehen ganz klar, es braucht uns Grüne“, konstatierte sie.

Pühringer und Kraus kündigten ein grünes „Grundsatzprogramm“ an. Dieses solle im Rahmen eines Programmprozesses erstellt werden. Der Auftakt dazu soll heute im Rahmen der Landesversammlung erfolgen. Nichts geringeres als das beste Programm aller Wiener Parteien sei das Ziel, hieß es.

Kogler zeigte sich in seiner Rede zunächst erfreut, dass die Landesversammlung wieder als Präsenzveranstaltung durchgeführt wird - nachdem zuletzt die Wiener Partei noch auf Online-Events gesetzt hatte. In den nächsten Monaten wolle sich die Bundespartei und die Regierungsmitglieder mit der Landespartei des öfteren informell treffen, kündigte er an.