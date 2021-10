Liverpool schlägt Watford 5:0, United unterliegt Leicester

Liverpool bleibt in der englischen Premier League nach acht Runden ungeschlagen. Durch ein Triple von Brasiliens Teamkicker Roberto Firmino gewannen die Reds am Samstag bei Watford von Ersatzgoalie Daniel Bachmann mit 5:0 (2:0) und zogen mit 18 Punkten zumindest vorerst an Leader Chelsea (16) vorbei, das ab 18.30 Uhr bei Brentford nachlegen konnte. Coach Ralph Hasenhüttel durfte sich mit Southampton im Kampf gegen den Abstieg über einen 1:0-Sieg gegen Leeds freuen.