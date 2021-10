Kogler glaubt an gute Zusammenarbeit mit Kurz

Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) geht davon aus, dass mit dem zum ÖVP-Klubchef umgestiegenen Altkanzler Sebastian Kurz eine konstruktive Zusammenarbeit möglich sein wird: „Es muss ja so sein“, sagte er am Samstag in der Ö1-Reihe „Im Journal zu Gast“. Kommende Woche will der Grünen-Chef mit Kurz ein langes Gespräch führen, wie er im gemeinsamen TV-Format von „profil“, „Kurier“ und „Kronen Zeitung“ (Club 3) kundtat.