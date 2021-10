WAC siegt dank stumpfer LASK-Offensive und Baribo 1:0

Die mangelhafte Chancenverwertung bleibt die Achillesferse des LASK. Am Sonntag unterlagen die Linzer in der 11. Bundesliga-Runde trotz vieler Möglichkeiten in der ersten Hälfte dem WAC zuhause 0:1. Der WAC schob sich damit auf Rang 3 vor. Eine Punkteteilung gab es in Tirol beim 2:2 zwischen der WSG und Hartberg. Die Runde wird mit dem Duell Sturm - Ried (17.00 Uhr) abgeschlossen. Die Ergebnisse vom Samstag: Altach - Salzburg 1:1, Klagenfurt - Rapid 1:1 und Austria - Admira.