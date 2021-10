Sozialdemokraten erobern italienische Hauptstadt Rom

Die italienischen Sozialdemokraten haben ihren Siegeszug bei den Kommunalwahlen auch in den Bürgermeister-Stichwahlen fortgesetzt. In der Hauptstadt Rom siegte der sozialdemokratische Kandidat und Ex-Wirtschaftsminister Roberto Gualtieri klar gegen seinen Kontrahenten aus dem Mitte-Rechts-Lager, Enrico Michetti. Laut Hochrecnungen, die nach Wahlschluss am Montag veröffentlicht wurden, kam Gualtieri auf 59 Prozent der Stimmen. Auch Turin hat künftig einen roten Bürgermeister.

In Turin feierte die Demokratische Partei den Wahlsieg ihres Kandidaten Stefano Lo Russo, der Hochrechnungen zufolge auf 53 Prozent kam. Er behauptete sich gegen den Mitte-Rechts-Kandidaten Paolo Damilano. In Triest, in dem es am Montag zu einer Großdemonstration gegen die 3G-Pflicht für alle Arbeitnehmer in Italien kam, ist noch unklar, wer das Rennen gemacht hat. Mitte-Links-Politiker Francesco Russo forderte in der Grenzstadt den rechtsgerichteten Bürgermeister Roberto Dipiazza heraus. Insgesamt fanden in 65 Gemeinden Stichwahlen um das Bürgermeisteramt statt.