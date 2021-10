EU plant Sanktionen gegen belarussische Fluglinie

Wegen steigender Flüchtlingszahlen auf der Route über Belarus will die Europäische Union den Druck auf das autoritär regierte Land erhöhen. EU-Außenbeauftragter Josep Borrell sagte am Montag nach Beratungen mit den Außenministern der Mitgliedstaaten in Luxemburg, es seien Sanktionen gegen die belarussische Airline Belavia geplant. Bei seinem ersten Auftritt im Kreise der EU-Amtskollegen hatte auch Außenminister Michael Linhart (ÖVP) das Regime in Minsk scharf kritisiert.