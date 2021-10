Sturm Graz verlängert mit Gorenc-Stankovic bis 2025

Fußball-Bundesligist Sturm Graz hat den Vertrag mit Schlüsselspieler Jon Gorenc-Stankovic vorzeitig bis 2025 verlängert. Das gab der Tabellenzweite am Dienstag bekannt. Der 25-jährige slowenische Teamspieler etablierte sich nach seinem Wechsel 2020 vom englischen Zweitligisten Huddersfield auf Anhieb als Defensivanker und Führungsspieler im Team von Christian Ilzer.

„Jon ist sowohl für unser Defensivspiel als auch für den Spielaufbau ein absolut entscheidender Spieler. Seine Ruhe und sein Spielverständnis, seine Zweikampfstärke, sowie seine Führungsqualitäten machen uns in allen Situationen besser. Ich bin sehr glücklich, dass Jon sich für den SK Sturm entschieden hat und uns in Graz erhalten bleibt“, erklärte Andreas Schicker, der Geschäftsführer Sport von Sturm, in einer Aussendung. „Wir können und wollen mit diesem Team noch viel erreichen und ich spüre das Vertrauen aller Verantwortlichen“, sagte Gorenc-Stankovic.