Ex-EU-Kommissionschef Juncker von Stadt Wien ausgezeichnet

Ex-EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker ist am Dienstag im Wiener Rathaus mit dem „Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien mit dem Stern“ ausgezeichnet worden - eine äußerst seltene Ehre, wie der Gastgeber, Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), hervorhob. Der Laudator, Altbundespräsident Heinz Fischer, würdigte Juncker als großen Europäer, dem auch die soziale Dimension der Europäischen Union stets am Herzen gelegen sei.

„Würde mich jemand um zwei Uhr in der Früh aus dem Schlaf reißen und um einen spontanen Kommentar zu Jean-Claude Juncker ersuchen, würde ich mir kurz die Augen reiben und dann ziemlich präzise Antworten: Er ist ein großer Europäer, er ist ein Politiker mit Haltung, Charakter und einer klaren Weltanschauung. Er ist ein liebenswürdiger Mensch und ich mag ihn persönlich sehr“, beteuerte Fischer. Für diese Feststellung, die er auch am helllichten Tag wiederholen würde, gebe es viele gute Gründe.

Juncker zeigte sich froh darüber, dass man sich nach der coronabedingten Zeit der Videokonferenzen nun wieder in die Augen sehen könne. Er bedankte sich bei Heinz Fischer für einen „flächendeckenden, wenn auch verfrühtem, meinem Lebenswerk gerecht werdenden Nachruf“ und beteuerte: „Ich mag dich persönlich auch sehr gern.“ Ausdrücklichen Dank gab es auch für seinen ehemaligen Kabinettschef Martin Selmayr („meinem besten Beamten“), der nun als Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich fungiert.

Er wisse nicht genau, warum er diese Auszeichnung erhalte und welche besonderen Verdienste er um das Land Wien vorzuweisen habe - er finde es aber richtig, dass er die Auszeichnung erhalte, sagte Juncker. Er habe sich in die Stadt und die Menschen sehr schnell verliebt. Er hob heute die Rolle kleinerer Staaten in der EU hervor. „Die Kleinen werden oft unterschätzt.“ Dabei könnten sie etwa als Brückenbauer auftreten. Ein kleiner Floh, so gab er zu bedenken, könne einen großen Löwen zum Wahnsinn treiben. Umgekehrt sei das nicht möglich.

Zugleich müssten die Europäer lernen, eine wichtige Rolle in der Welt zu spielen - noch dazu, wo ihr Anteil an der Weltbevölkerung abnehme. Nötig dafür sei ein gemeinsames Vorgehen. Das „gemeinsame Haus“ sei in Ordnung zu halten. Niemand dürfe etwa annehmen, dass das europäische Recht zur freien Disposition stünde. Es gelte, den europäischen Wertekanon zu beachten. Der extremen Rechten und den Populisten dürfe man nicht nachrennen. Man müsse sich ihnen in den Weg stellen, statt sie „nachzuäffen“.