2,5 Jahre für Salzburger nach Messerangriff auf Freundin

Am Landesgericht Salzburg ist am Dienstag ein 41-jähriger Mann nach einer Messerattacke auf seine Freundin zu zweieinhalb Jahren Haft verurteilt worden. Der Frühpensionist soll der Frau im April 2021 in Zell am See zwei Stiche in die Brust versetzt haben. Sie wurde lebensgefährlich verletzt und musste notoperiert werden. Den angeklagten Mordversuch sahen die Geschworenen heute aber nicht: Das nicht rechtskräftige Urteil erfolgte wegen absichtlich schwerer Körperverletzung.