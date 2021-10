Zweites NHL-Saisontor von Raffl bei Dallas-Sieg

Der Kärntner Michael Raffl hat am Dienstag in der nordamerikanischen Eishockeyliga NHL seinen zweiten Saisontreffer für die Dallas Stars erzielt. Der 32-Jährige traf beim 2:1-Erfolg nach Penaltyschießen bei den Pittsburgh Penguins knapp vor Ende des ersten Drittels zum 1:0. Die Stars hatten zuvor fünf Matches gegen die „Pinguine“ verloren. Nach vier Auswärtsmatches in Folge gehen sie mit zwei Siegen in die Heimpremiere am Freitag gegen die Los Angeles Kings.