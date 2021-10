Schweizer versenkt Sportwagen im Mondsee

Ein 31-jähriger Schweizer hat Dienstagabend seinen Sportwagen in den Mondsee (Bezirk Vöcklabruck) gesetzt - er dürfte auf einem Parkplatz Brems- mit Gaspedal verwechselt haben. Der Mann war um 22.50 Uhr mit einem 40-jährigen Bekannten auf dem Weg von Mondsee Richtung Unterach am Attersee und hielt in Au auf einem Parkplatz an, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch.