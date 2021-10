Gerhard Richter bleibt weltweit wichtigster Künstler

Aufgrund seines großen Punktevorsprungs könne Richter so leicht nicht eingeholt werden, auch wenn Baselitz (83) in den vergangenen zwölf Monaten stark zugelegt habe, sagte die Zusammenstellerin des „Kunstkompass“, Linde Rohr-Bongard, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Köln. Bei den Nationen mit den wichtigsten Gegenwartskünstlern führt Deutschland (28) knapp vor den USA (27) und Großbritannien (12). Neu in der Top 10 ist Imi Knoebel, zu den Aufsteigern in die Top-100-Rangliste zählt die Österreicherin VALIE EXPORT, die gleich 21 Plätze gut machte und nun auf Rang 94 liegt.