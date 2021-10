Vier Daka-Tore bei Leicesters Erfolg in Moskau

Patson Daka hat Leicester City am Mittwoch im Alleingang einen 4:3-Auswärtserfolg in der Europa League gegen Spartak Moskau beschert. Der ehemalige Salzburg-Stürmer erzielte alle vier Tore des Premier-League-Clubs, der im dritten Gruppenspiel somit den ersten Erfolg einfuhr. An der Spitze der Gruppe liegt Legia Warschau, das am Donnerstag in Neapel auf die noch sieglose SSC Napoli trifft.