Explosion auf Kraftwerksbaustelle: Einvernahmen dauern noch an

Nach der Explosion auf einer Wasserkraftwerksbaustelle im Tiroler Kühtai (Bezirk Imst), bei der ein Arbeiter ums Leben gekommen war, dauert die Untersuchung des genauen Unfallherganges weiter an. Am Donnerstag war ein Sachverständiger an Ort und Stelle, für den Freitag waren weitere Zeugeneinvernahmen geplant, sagte ein Polizeisprecher zur APA. Mittlerweile stand die Identität des Opfers fest: Es handelt sich um einen 47-jährigen Österreicher.