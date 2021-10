Mehrere Tote bei Explosion in russischer Schießpulver-Fabrik

Bei einer Explosion in einer Produktionshalle für Industriesprengstoff in Russland sind mindestens 15 Menschen ums Leben gekommen. Ein Mitarbeiter sei nach dem Unglück am Freitag ins Krankenhaus gebracht worden, teilten die Ermittler mit. Das Werk liegt nahe der Stadt Rjasan - etwa 200 Kilometer südöstlich von Moskau. Auf Bildern ist die nahezu zerstörte Werkshalle zu sehen. Lediglich einige Seitenwände blieben erhalten.