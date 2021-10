Tor und Assists von Onisiwo bei Mainz-Sieg über Augsburg

Karim Onisiwo hat den FSV Mainz 05 am Freitag in der deutschen Fußball-Bundesliga zu einem 4:1-Heimsieg über den FC Augsburg geführt. Der ÖFB-Teamspieler brachte die Gastgeber in der zehnten Minute nach einem Patzer von Robert Gumny mit einem sehenswerten Abschluss in Führung und erzielte damit sein erstes Saisontor. Das 2:0 bereitete Onisiwo mit einer Maßflanke auf Stefan Bell vor, auch zum 4:1 von Jonathan Burkardt lieferte der Wiener die Vorlage.