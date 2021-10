Trainingsbestzeit für Bottas, Perez in 2. Session voran

Nach den klar besseren Zeiten im ersten Training - Hamilton kam Bottas (1:34,874) bis auf 0,045 Sekunden nahe - waren die Silberpfeile in der zweiten Einheit am Nachmittag zwar nicht mehr so überlegen und mussten die Bestzeit an Sergio Perez (1:34,946) im Red Bull abgegeben. Dessen Teamkollege Verstappen aber kam nicht zur erhofften ganz schnellen Runde und war deswegen hörbar verärgert. „Mir reicht‘s“, funkte der WM-Spitzenreiter, nachdem er ein weiteres Mal von anderen Autos an freier Fahrt gehindert wurde. Er kam mi der nur achtbesten Zeit in die Box und wechselte in den Testmodus für die Langstrecke.