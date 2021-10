Angreifer stürmten Gefängnis in Nigeria mit Granaten

Schwer bewaffnete Männer haben ein Gefängnis im Südwesten Nigerias gestürmt und hunderte Häftlinge befreit. 575 Insassen seien nach dem Angriff am Freitagabend noch auf der Flucht, erklärte der Sprecher der Gefängnisverwaltung im Bundesstaat Oyo am Samstag. Insgesamt entkamen demnach mehr als 800 Häftlinge aus der Untersuchungshaft, rund 250 wurden wieder in Gewahrsam genommen.