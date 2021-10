Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss „Otoniel“ gefasst

Kolumbiens meistgesuchter Drogenboss ist in einer groß angelegten gemeinsamen Aktion von Polizei, Luftwaffe und Heer festgenommen worden. Der 50-jährige Dairo Antonio Úsuga alias „Otoniel“, Chef des sogenannten Golfclans, sei in der Region Uraba im Nordwesten des Landes festgesetzt worden, teilte Staatspräsident Ivan Duque am Samstagabend (Ortszeit) mit. Dies sei der bisher „schwerste Schlag gegen den Drogenhandel in unserem Land in diesem Jahrhundert“.