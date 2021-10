Verstappen holt Austin-Pole vor Hamilton

WM-Leader Max Verstappen hat Lewis Hamilton überraschend die Pole Position für den Formel-1-Grand-Prix der USA weggeschnappt. Der Niederländer distanzierte seinen Mercedes-Kontrahenten am Samstag im Austin um zwei Zehntelsekunden und brachte sich in eine ausgezeichnete Position, das Rennen in Texas erstmals zu gewinnen. Der fünffache Austin-Sieger Hamilton muss am Sonntag (21.00 Uhr/ORF 1, Sky) zudem im Red-Bull-“Sandwich“ zwischen Verstappen und Sergio Perez beginnen.

Dass es in den letzten Minuten von Q3 anfing zu tröpfeln, schien Verstappen nichts auszumachen. Unbeirrt raste er zu seiner bereits neunten Pole Position in dieser Saison. Vor dem 17. Saisonlauf führt der Niederländer sechs Punkte vor Hamilton, der im ersten Training am Freitag noch fast eine Sekunde schneller gewesen war. Hamilton: „Ich habe alles gegeben aber das war so ziemlich alles, was wir hatten.“