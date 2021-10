Bloéb verspricht unterhaltsame Innsbrucker „Zauberflöte“

Schauspieler Gregor Bloéb stellt für sein Operndebüt, das er am Tiroler Landestheater gibt, eine unterhaltsame und zeitgeistige Mozart-“Zauberflöte“ in Aussicht. Für seine erste Opernarbeit im Regiesessel setzte er auf „Teamarbeit“, wie er im APA-Gespräch erklärte. Die erste Aufführung findet am 31. Oktober statt. Mit seiner Opernregie und dem Schaffen der nächsten Jahre wolle er jedenfalls im Sinne der Gesellschaft als „Spaltgips“ fungieren.