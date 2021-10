Auf ÖFB-Frauen wartet in Belfast erste echte WM-Quali-Hürde

Nach drei Pflichtsiegen wartet auf Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam am Nationalfeiertag (20.00 Uhr/live ORF Sport plus) in der WM-Qualifikation der erste echte Prüfstein. Die ÖFB-Auswahl muss in Belfast bei Nordirland im Duell zweier EM-2022-Teilnehmer bestehen. Während Torfrau Manuela Zinsberger und Co. beim Punktemaximum halten, gaben die Nordirinnen am Samstag beim 0:4 in London erstmals Punkte ab.