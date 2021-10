Erneuter Putschversuch im Sudan - Premier festgenommen

Nach wochenlangen Spannungen zwischen dem Militär und der zivilen Übergangsregierung im Sudan hat die Armee Regierungschef Abdalla Hamdok festgenommen. Hamdok habe sich zuvor geweigert, den „Putsch“ der Soldaten zu unterstützen, teilte das Informationsministerium am Montag mit. Er sei an einen „unbekannten Ort“ gebracht worden. Weitere führende Regierungsmitglieder waren bereits zuvor festgenommen worden.

