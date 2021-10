Militär im Sudan löst nach Putsch Regierung auf

Im Sudan hat das Militär die Macht übernommen, die Übergangsregierung aufgelöst und einen landesweiten Ausnahmezustand verhängt. Ministerpräsident Abdalla Hamdok und mehrere weitere zivile Regierungsmitglieder wurden am Montag festgenommen, wie das Informationsministerium mitteilte, das zunächst wohl noch von Anhängern Hamdoks kontrolliert wurde. Es handle sich faktisch um einen Militärputsch. In der Hauptstadt Khartum zogen Gegner des Militärs auf die Straßen.

Die Demonstranten trotzten den Barrikaden der Sicherheitskräfte und begaben sich in Richtung auf das Militärhauptquartier. Ein Mitarbeiter der Nachrichtenagentur Reuters sah, wie Militärkräfte und paramilitärische Einheiten auf den Straßen Khartums Stellung bezogen. Demonstranten stecken an verschiedenen Stellen der Hauptstadt Reifen in Brand und errichteten Barrikaden.

UN-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Militärputsch. „Premierminister Hamduk und alle anderen Beamten müssen sofort freigelassen werden“, schrieb Guterres am Montag auf Twitter. Der hart erkämpfte politische Prozess in dem ostafrikanischen Land müsse geschützt werden. „Die UN werden dem sudanesischen Volk weiterhin zur Seite stehen.“

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sowie Frankreichs Präsident Emmanuel Macron verlangten die Freilassung von Ministerpräsident Abdullah Hamduk. „Die EU ist sehr besorgt darüber, dass Sudans Streikräfte Berichten zufolge Ministerpräsident Hamduk unter Hausarrest gestellt haben“, sagte eine Borrell-Sprecherin am Montag in Brüssel. Macron schrieb auf Twitter: „Ich spreche der sudanesischen Übergangsregierung unsere Unterstützung aus.“ Den Versuch eines Militärputsches verurteile man aufs Schärfste.

Auch Ägypten rief die Konfliktparteien im Nachbarland zur Zurückhaltung auf. Der Sudan sei entscheidend für die Stabilität und Sicherheit in Ägypten und in der gesamten Region, teilte das Außenministerium in Kairo am Montag mit. Die Konfliktparteien im Sudan müssten jetzt die Interessen des Landes an erste Stelle setzen und auf einen landesweiten Konsens hinwirken. Der Sudan pflegt seit seiner Unabhängigkeit im Jahr 1956 ein eher angespanntes Verhältnis mit dem nördlichen Nachbarland Ägypten. Die beiden Staaten stritten etwa über ein Grenzgebiet am Roten Meer und über Äthiopiens neuen Nil-Staudamm.