Nationalfeiertag findet fast ausschließlich online statt

Am heutigen Dienstag begeht Österreich seinen Nationalfeiertag. Wegen der Coronapandemie finden die Feierlichkeiten auch heuer wieder in abgespeckter Form statt, dafür wird online von der Leistungsschau des Bundesheers bis zur Führung durch das Parlament einiges geboten. Der neue Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) werden erstmals in dieser Konstellation Worte an die Bevölkerung richten.