Waldbrand im Rax-Gebiet - ein Verletzter

Der Waldbrand in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) hat sich am Dienstag noch ausgeweitet und wütete auf 115 Hektar. 300 Feuerwehrleute von 23 Wehren waren am Vormittag im Einsatz, erklärte Bezirksfeuerwehrkommandant Josef Huber gegenüber der APA. Laut dem Landesfeuerwehrkommando erlitt eine Person - nicht lebensgefährliche - Verletzungen durch einen Felssturz.