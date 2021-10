80 Prozent der Kurzstreckenflüge durch Bahn ersetzbar

80 Prozent der österreichischen Kurzstreckenflüge könnten durch Bahnreisen ersetzt werden. Zu diesem Schluss kommt ein Greenpeace-Report, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. Für 53 Prozent aller Top-30-Kurzstreckenflüge innerhalb der EU gibt es zudem direkte Nachtzugverbindungen. „Ein absoluter Spitzenwert in Europa“, hieß es in einer Aussendung. Die NGO forderte ein Verbot der leicht ersetzbaren Flüge.