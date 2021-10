Tochter Sarah Biasini mit intimem Buch über Romy Schneider

Nein, „Die Schönheit des Himmels“ ist keine Belletristik. Aber es auch kein Erinnerungsbuch. An was soll sich eine Frau erinnern, der als Vierjährige ihre Mutter gestorben ist? Was Sarah Biasini, die Tochter von Romy Schneider und Daniel Biasini, geschrieben hat, ist dennoch eine sehr intime Annäherung.