Corona: Steiermark verschärft Corona-Regeln deutlich

Die Steiermark verschärft die Regeln zur Corona-Bekämpfung deutlich. Wie heute Vormittag bekannt gegeben wurde, gilt künftig wie in Wien in der Nachtgastronomie und bei Events mit mehr als 500 Personen 2G. Das heißt, Teilnehmer müssen geimpft oder genesen sein. Dazu kommt eine FFP2-Pflicht in Kundenbereichen, bei Kulturevents und bei religiösen Zusammenkünften.