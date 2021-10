Assange per Videoschaltung bei Auslieferungsverfahren dabei

WikiLeaks-Gründer Julian Assange hat nun doch per Videoschaltung am Berufungsverfahren um seine mögliche Auslieferung in die USA teilgenommen. Er verfolgte die Anhörung aus dem Gefängnis, nachdem ihn sein Anwalt zuvor entschuldigt hatte. Die Medikamente des 50-Jährigen seien neu dosiert worden und Assange fühle sich gesundheitlich nicht in der Lage, das Verfahren zu verfolgen, hieß es am Mittwoch zu Beginn des Verfahrens vor dem Royal Courts of Justice in London.