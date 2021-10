Streit über Haushalt 2022: Neuwahlen Portugal wegen möglich

In Portugal hat das Parlament am Mittwoch den Haushaltsentwurf der linken Minderheitsregierung abgelehnt und damit den Weg für vorgezogene Wahlen geebnet. Bisher mit den Sozialisten von Ministerpräsident António Costa verbündete Parteien der extremen Linken votierten am Mittwoch in erster Lesung im Parlament in Lissabon zusammen mit den Konservativen gegen den Etatplan für 2022.