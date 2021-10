Probenreigen für die Wiener „Miss Saigon“ am Siedepunkt

Das Wiener Raimund Theater nimmt Kurs auf seine erste Großproduktion seit der Generalsanierung: Kommende Woche zieht das Ensemble zu den finalen Proben für die „Miss Saigon“-Premiere am 3. Dezember vom Ronacher auf die Bühne des neu erstrahlenden Prachtbaus um. Zuvor präsentierte sich der Cast rund um das zentrale Liebespaar aus der Newcomerin Vanessa Heinz und dem etablierten Publikumsliebling Oedo Kuipers am Donnerstag aber erstmals der Presse in Aktion.

Und nun gesellt sich also Wien in den Reigen der „Miss Saigon“-Städte. Die aktuelle Neuinszenierung von Regisseur Laurence Connor ist nach London, New York und Tokio nun alsbald in der Bundeshauptstadt zu sehen. Für die neue deutsche Fassung zeichnet auf textlicher Seite Michael Kunze („Elisabeth“) verantwortlich. Am 23. November starten die Voraufführungen, denen sich nach dem Warmlaufen dann am 3. Dezember die große Galapremiere anschließt.