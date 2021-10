Prozess nach rassistischem Angriff auf Farbigen

Mit einer rassistischen Attacke auf einen Farbigen in Wien-Landstraße hat sich am Donnerstag ein Schwurgericht am Landesgericht beschäftigt. Der aus dem Kongo stammende Mann war im Oktober 2019 an einer Straßenbahnhaltestelle zunächst aufs Heftigste beschimpft worden. Dann bekam er einen Kopfstoß versetzt und Tritte verabreicht, ehe Passanten eingriffen. Der Täter schrie obendrein „Ich bin für Hitler, der hätte euch alle umgebracht“ und reckte den rechten Arm zum Hitlergruß.