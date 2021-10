Corona-Ausreisekontrollen in zwei weiteren Bezirken in NÖ

Corona-bedingte Ausreisekontrollen wird es ab morgen, Freitag, in Niederösterreich auch in den Bezirken Lilienfeld und Amstetten geben. Diese Information aus dem Landessanitätsstab wurde am Donnerstagnachmittag auf Anfrage bestätigt. In den Bezirken Melk und Scheibbs wird bereits seit vergangenem Samstag kontrolliert.